Cile: Pinera all'Onu denuncia assenza di leadership in momento di crisi globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra commerciale ha prodotto un indebolimento del commercio e degli investimenti internazionali e generato focolai di protezionismo oltre che la paralisi dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)" ha proseguito Pinera, che ha quindi ribadito la tradizionale posizione del suo paese a favore del libero commercio e della "ricostruzione di un ordine economico multilaterale basato su regole". L'emergenza sanitaria fa sì che il dibattito, per la prima volta nella storia, si svolga in un Palazzo di Vetro deserto. Gli interventi in formato virtuale dei capi di Stato e di governo si susseguiranno fino al al 29 settembre, con una sospensione da domenica 27 a lunedì 28. Quella che si inaugura oggi è la settimana di alto livello della 75ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga), apertasi lo scorso 15 settembre. (segue) (Abu)