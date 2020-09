Cile: Pinera all'Onu denuncia assenza di leadership in momento di crisi globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 settembre l'Onu aveva incoraggiato i leader a mandare discorsi pre-registrati. Oltre al segretario generale, Antonio Guterres, sono presenti fisicamente i rappresentanti delle varie agenzie Onu e i diplomatici delle missioni permanenti con base a New York. Dopo il General Debate, per la fine di settembre e i primi di ottobre sono previsti altri eventi di alto livello: il Summit sulla biodiversità (mercoledì 30 settembre), l'incontro sul 25esimo anniversario della Quarta conferenza mondiale sulle donne di Pechino (giovedì primo ottobre), l'incontro plenario sulla commemorazione della Giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari (venerdì 2 ottobre). Farà seguito l'inizio dei lavori veri e propri delle sei Commissioni dell'Unga. (segue) (Abu)