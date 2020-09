Cina: Xi Jinping all’Onu, respingere ogni tentativo di politicizzare coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni tentativo di politicizzare la pandemia di coronavirus deve essere respinto. Lo ha chiarito oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel suo intervento registrato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Il virus sarà sconfitto, l’umanità vincerà questa battaglia. Ma nel fronteggiare il virus, dovremo mettere i cittadini e la vita al primo posto, mobilitando tutte le risorse necessarie. Dovremo rafforzare la solidarietà, coordinarci sul piano macroeconomico, adottare misure di controllo a lungo termine, riaprire imprese e scuole in modo ordinato per ripristinare l’ordine economico e sociale. Dovremo prestare attenzione alle necessità dei Paesi in via di sviluppo, specialmente quelli africani, attuando l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, ha indicato il presidente cinese nel suo intervento. Secondo Xi, “il Covid-19 ci ricorda che la globalizzazione è una realtà ineludibile”: il mondo “non tornerà mai all’isolamento” ed è dunque necessario perseguire uno “sviluppo aperto” che ha il multilateralismo come fondamento. “Viviamo in un villaggio globale interconnesso – ha insistito il leader cinese - condividiamo un futuro comune. Nessun Paese può trarre vantaggio dai guai di un altro. Per questo, dobbiamo abbracciare l avisione di un mondo nel quale ci vediamo come membri di una stessa famiglia e non dobbiamo cadere nella trappola delle guerre di civiltà”. (Nys)