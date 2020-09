Cina: Xi Jinping all'Onu, Pechino non ha intenzione di combattere guerre "né fredde, né calde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha intenzione di combattere "né una guerra fredda, né una calda" con alcun Paese. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso del dibattito alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu). "La Cina intraprende la via dello sviluppo pacifico, aperto, cooperativo e comune. Non cercheremo mai l'egemonia, l'espansionismo o l'imposizione di una sfera di influenza. Insistiamo nell'usare il dialogo per superare le differenze e il negoziato per risolvere le controversie. Miriamo a promuovere, nel tempo, un nuovo paradigma di sviluppo interno come pilastro, con connessioni nazionali e internazionali che si rafforzano a vicenda", ha detto Xi. Ciò creerà più spazio per lo sviluppo economico della Cina e darà impulso alla ripresa e alla crescita economica globale, ha aggiunto. (Cip)