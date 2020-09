Coronavirus: Irlanda tra i paesi dell'Europa occidentale con più casi tra gli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i paesi dell'Europa occidentale, l'Irlanda ha uno dei tassi più alti di infezione da coronavirus tra la popolazione anziana. Lo rende noto il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), come riportato dal quotidiano "Irishtimes". I dati della settimana che va dal 5 al 12 settembre mostrano che il tasso di positivi nella fascia 65–79 anni è nove volte quello della Germania, mentre tra chi ha più di 80 anni è di diciassette volte più alto. L'aumento di contagi potrebbe essere dovuto all'incremento nel numero di test effettuato nelle case di riposo. Secondo gli ultimi dati dell'Ecdc, l'Irlanda conta su base bisettimanale 68 casi ogni 100 mila abitanti. E' di 94 il numero complessivo di persone presente ad oggi in terapia intensiva, in leggero aumento rispetto a ieri.(Rel)