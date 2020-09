Mediterraneo orientale: la dimensione politica del forum Emgf e i benefici per l’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Italia ha partecipato alla cerimonia in video collegamento con la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, che ha rappresentato il governo di Roma alla cerimonia di firma dello Statuto istitutivo dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf). Il documento, che aveva già ottenuto il via libera italiano lo scorso gennaio, verrà sottoscritto formalmente dalla sottosegretaria Todde la prossima settimana. Il Forum del gas del Mediterraneo orientale è uno strumento di dialogo fra Italia, Egitto, Grecia, Cipro, Israele, Giordania e Autorità palestinese, che ha l’obiettivo di valorizzare le risorse di gas recentemente scoperte nel bacino del Levante ed è aperto alla partecipazione di altri Paesi presenti nell’area. Promuove la cooperazione fra Paesi produttori, acquirenti e di transito, e incoraggia il coinvolgimento dell’industria del gas e del settore privato. E’ pertanto affiancato da un Gruppo di Lavoro (Giac) delle maggiori imprese dei sette Paesi, che sono interessate allo sfruttamento delle risorse o allo sviluppo delle relative infrastrutture, a cui partecipano fra le altre Eni, Saipem e Snam. Il Forum, che ha il sostegno della Commissione europea e della Banca mondiale, acquisirà status di organizzazione internazionale dopo l’entrata in vigore dello Statuto. (segue) (Mom)