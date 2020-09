Mediterraneo orientale: la dimensione politica del forum Emgf e i benefici per l’Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forum vede la partecipazione allo stesso tavolo anche di Israele e Autorità nazionale palestinese, un aspetto da non sottovalutare in chiave geopolitica, soprattutto se si pensa che Ramallah ha partecipato all’organizzazione sin dall’inizio, nel 2019, ben prima della firma dello storico accordo per la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Emirati e Stato ebraico. Alla cerimonia di oggi ha partecipato in qualità di osservatore l’ambasciatore di Francia al Cairo, Stéphane Romatet. "Una volta tutte le procedure saranno complete, la Francia chiederà di unirsi al forum", ha affermato il diplomatico, aggiungendo che l'organizzazione "è importante nel contesto regionale che rappresenta un'arena molto complicata per la cooperazione". "Il Mediterraneo orientale oggi è un'area di tensioni. Crediamo che il forum con il suo approccio cooperativo contribuiranno ad appianarle. (...) Perciò la Francia segue attentamente le attività del forum e vuole diventare membro a pieno titolo", ha dichiarato Romatet. Questi ha poi proseguito dicendo che "le tensioni sono create da alcune attività della Turchia nella regione che violano la sovranità di membri dell'Ue come Cipro e Grecia. Questo è inaccettabile. Dobbiamo assicurare che la sovranità di entrambi i paesi sia protetta e pensare che l'approccio cooperativo più pacifico di questo forum darà un contributo importante". "Il forum", ha poi concluso l'ambasciatore, "non è un corpo politico, è un luogo in cui leader, società, governi e operatori avranno una piattaforma per scambiarsi opinioni". (segue) (Mom)