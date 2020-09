Mediterraneo orientale: la dimensione politica del forum Emgf e i benefici per l’Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, tuttavia, la Francia rimane esclusa dal progetto e non vi è alcuna certezza che possa parteciparvi in futuro, malgrado il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, abbia sottolineato l’apertura del forum ad altri Stati. La trasformazione dell’Emgf in organismo politico avviene in un momento di forte tensione tra due paesi del Mediterraneo: Grecia e Turchia. Quest’ultima ha avviato una serie di prospezioni nel Mediterraneo orientale e delle esercitazioni navali, dopo che proprio Grecia ed Egitto hanno firmato un’intesa sulla demarcazione dei rispettivi confini marittimi. Da sottolineare che nel novembre del 2019 la Turchia ha firmato due memorandum d’intesa con il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli sulla delimitazione dei confini marittimi, incrementando la rivalità tra Egitto, Grecia e Turchia. Malgrado la dimostrazione di muscoli in questi mesi, ieri, il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha dichiarato che la Turchia è pronta a cooperare con Egitto e Israele nel settore dell’energia malgrado le differenze e ha annunciato la volontà di Ankara di organizzare una conferenza sull’energia tra i paesi del Mediterraneo. (segue) (Mom)