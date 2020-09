Mediterraneo orientale: la dimensione politica del forum Emgf e i benefici per l’Italia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forum Emgf avrà il suo quartier generale in Egitto, al Cairo. Lo sforzo del paese delle piramidi nella creazione di questa organizzazione indica anche l’orientamento della politica estera dell’Egitto. Dopo la firma degli Accordi di Abramo tra Emirati Arabi Uniti e Israele, l’Egitto è stato parzialmente estromesso dal dossier mediorientale e sta cercando di ricollocarsi nel quadro geopolitico. “L’Egitto guarda altrove per poter sopravvivere e vuole prendere un ruolo in alcuni dossier regionali”, ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, Giuseppe Dentice, Associate Research Fellow del programma Medio Oriente e Nord Africa presso l’Ispi. L’esperto ha sottolineato che “la politica estera egiziana sta cambiando e vi è un ritorno verso l’Africa”. In questo senso, “l’Emgf risponde a un’esigenza, ovvero il tentativo di dimostrare che il paese c’è e ha un ruolo”, ha aggiunto. La trasformazione del forum in un’organizzazione “dà al paese un’opportunità”, ha sottolineato Dentice, ricordando che “l’iniziativa era attesa da tempo e l’obiettivo era chiaro sin dalla nascita”, ma “le evoluzioni contingenti hanno portato a un’accelerazione”. L’analista si sofferma sull’assenza della Turchia all’interno del forum. “L’assenza è un messaggio alla Turchia”, volto a dimostrare la “vicinanza dei paesi del forum alla Grecia, paese Ue e Nato”, ha proseguito. Da un lato, ha spiegato Dentice, l’Emgf si muove in contesto anti-turco, “ma tenta di regolarizzare le varie spinte a livello regionale”. L’obiettivo del forum è “evitare che ci sia un’escalation incontrollata”, ma “allo stesso tempo si cerca di condizionare l’avversario politico mettendogli pressione”. Attraverso la dimostrazione di forza verbale, ha aggiunto, “le parti cercano di ottenere un certo margine per giungere a delle negoziazioni”. “Oggi la tensione maggiore è tra Grecia e Turchia, e l’Egitto consolida le sue barriere marittime rafforzando le sue relazioni con Israele, Grecia e Cipro”, ha concluso l’esperto. (segue) (Mom)