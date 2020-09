Mediterraneo orientale: la dimensione politica del forum Emgf e i benefici per l’Italia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha invece dichiarato che "i paesi dell'East Med Gas Forum sono riusciti a fare la storia firmando lo statuto e contribuendo insieme a promuovere la pace", aggiungendo che "l'energia serve tanto alla pace quanto allo sviluppo". "La storia mostrerà che questo forum è riuscito a essere un'eccezione attraverso gli sforzi per trasformare le ricchezza energetiche da movente di conflitti a ragione per porvi fine", ha sottolineato il ministro, proseguendo nel dire che "il forum cerca altri Stati della regione che vogliano aderire agli obiettivi dell'organizzazione per la comune prosperità dei paesi e dei popoli dell'area, respingendo qualsivoglia violazione". (segue) (Mom)