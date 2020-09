Mediterraneo orientale: la dimensione politica del forum Emgf e i benefici per l’Italia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della cerimonia di firma in videoconferenza, il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz, ha salutato la firma dell’atto costitutivo dell’Emgf, secondo quanto si legge in un comunicato stampa del dicastero di Gerusalemme. La “fortuna di aver il gas ci porta anche la cooperazione con i paesi arabi ed europei, la prima del genere nella storia”, ha affermato Steinitz, ricordando “i contratti per l’esportazione di gas israeliano in Giordania ed Egitto per 30 miliardi di dollari”, che costituiscono “soltanto l’inizio”. L’atto costitutivo firmato oggi regolerà l’attività del forum. Oltre ai ministri dei paesi membri, hanno partecipato all’evento patrocinato dal ministero del Petrolio egiziano i rispettivi ambasciatori e i capi missione di Francia, in qualità di membro dell’Unione europea, e Stati Uniti, in qualità di osservatori. "Circa tre anni fa, insieme al mio amico, il ministro dell'Energia egiziano, Tarek El Molla, ho avviato l'istituzione del Forum regionale sul gas. Ora stiamo aggiornando questo forum di discussione a una vera organizzazione”, ha affermato Steinitz. Il ministro dell’Energia israeliano ha ricordato che “la Francia ha recentemente chiesto di essere accettata come membro, l'Unione europea e gli Stati Uniti come osservatori e saremmo lieti di accoglierne di più”. (Mom)