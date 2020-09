Governo: Conte, soddisfatto di tutti i ministri, no necessità rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è la possibilità di un rimpasto di governo. Lo ha ribadito oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del Welfare Index Pmi sottolineando di essere "contento della mia squadra di ministri perchè è una squadra coesa e sono soddisfatto". Tutti i ministri, ha aggiunto, "hanno sin qui lavorato con grande impegno. Sono soddisfatto". Sulla questione rimpasto, il presidente ha aggiunto: "Non mi sembra che il Partito democratico abbia posto questo tema" ma un tema "di rilancio dell'azione di governo alla luce anche della sfida che ci aspetta" sul Recovery fund. "Su questo - ha aggiunto - ci troviamo ed io non vedo la necessità di un rimpasto". (Rin)