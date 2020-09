Umbria: Lega, noi vicini a professionisti e autonomi da opposizioni atti strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega non ha votato contro gli ordini professionali, noi siamo da sempre vicini ai professionisti e alle partite Iva, ma abbiamo votato contro un atto strumentale volto esclusivamente ad accogliere il favore positivo dell'assemblea legislativa e ottenere visibilità mediatica". Lo ha riferito in una nota il gruppo regionale della Lega a Palazzo Cesaroni: "La giunta regionale attraverso l'intervento dell'assessore Agabiti ha spiegato che la Regione Umbria ha già attivato queste interlocuzioni che sono peraltro insite nel regolamento e parte essenziale del percorso di condivisione. Smentiamo categoricamente le strumentalizzazioni del consigliere Andrea Fora". E dunque: "Non è vero che abbiamo votato contro la nostra stessa giunta, ma abbiamo votato contro un atto che riteniamo superfluo, ovvio e ridondante in quanto indirizzava la Giunta verso un percorso che è già avviato. Non permetteremo che la minoranza strumentalizzi tematiche come il coinvolgimento delle libere professioni con le quali siamo sempre pronti al dialogo, ritenendole una parte importantissima del nostro tessuto socio-economico". (Ren)