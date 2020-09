Russia-Azerbaigian: presidente Consiglio Federazione, Baku resta un alleato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian resta un alleato strategico per la Russia. Lo ha detto oggi la presidente del Consiglio della Federazione Russa, Valentina Matvienko, nel corso di un incontro con la presidente del parlamento azerbaigiano, Sahiba Gafarova, come riportato dall'agenzia "Apa". "Apprezziamo che Sahiba Gafarova, in qualità di presidente del parlamento azerbaigian effettui una delle sue prime visite ufficiali in Russia. È un segno di rispetto nel segno di un proseguimento della stretta relazione tra il parlamento russo e quello azerbaigiano. L'Azerbaigian è stato e resta un alleato strategico per noi", ha dichiarato Matvienko, sottolineando come la visita di Gafarova rappresenti una grande opportunità per delineare un'agenda di impegni reciproci. (Rum)