Rpt - Milano: Marina Tavassi entra nel cda dell'università statale

- Rpt Ripetizione con titolo corretto - Marina Tavassi, già Presidente della Corte d'Appello di Milano, è stata designata dal Senato accademico come nuovo componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano. lo annuncia lo stesso ateneo in una nota in cui spiega che dopo la laurea in Giurisprudenza presso lo stesso Ateneo, è entrata in magistratura e si è sempre occupata di diritto commerciale, diritto comunitario, appalti, arbitrati, tutela del consumatore, diritto industriale e antitrust, quale giudice di primo grado, poi di Corte d'appello e quindi di Cassazione. Dal 2016 ad agosto di quest'anno è stata Presidente della Corte d'Appello di Milano. È Presidente dell'Associazione Europea dei Giudici in materia di concorrenza (Aeclj - Association of european competition law judges), e vicepresidente di IPJA, lntellectual Property Judges Association, due associazioni formate da giudici europei, fra i quali anche giudici componenti delle Corti europee ·del Lussemburgo, che si occupano delle rispettive materie, e che l'hanno vista fra i soci fondatori. (segue) (Com)