Rpt - Milano: Marina Tavassi entra nel cda dell'università statale (2)

- Dal giugno 2014 è componente dell'Experts' panel per la redazione delle Rules of procedure delle Corti del Brevetto Europeo ad effetti unitari, sistema di registrazione e risoluzione delle controversie riguardanti tale nuova tipologia di brevetto unitario, cui l'Italia ha aderito fin dal 2013 e che dovrà entrare in vigore prossimamente. Dal 2016 ad oggi è stata giudice nazionale dell'Enlarged board of Appeal dell'Epo - European patent office di Monaco di Baviera ed è fra gli Eligible Judges dell' Unifìed patent courts, nuovo sistema di registrazione unico del brevetto con effetti unitari per tutti i Paesi aderenti (26 Paesi), con efficacia unitaria anche delle decisioni che saranno emesse dalle Upcs-Unifìed patent courts, sistema - come già si è detto - di prossima entrata in vigore (si attende la definizione della Brexit). Da oltre dieci anni partecipa due volte l'anno - su invito della Commissione Europea - ai meeting organizzati dalla Commissione, con la collaborazione di Aeclj - Associazione dei Giudici Europei della Concorrenza, quale giudice esperto in materia antitrust sulle più importanti problematiche della legislazione europea in materia. (Com)