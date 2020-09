Nord Macedonia: coronavirus, ministero Salute annuncia nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Macedonia del Nord ha preparato delle nuove misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus nel paese. Il ministro della Salute, Venko Filipce, ha precisato in una conferenza stampa tenuta oggi a Skopje che le misure sono state disposte con l'obiettivo di controllare una nuova eventuale ondata di contagi in autunno. La loro applicazione, ha aggiunto, dipenderà dall'andamento della curva epidemiologica. Una delle misure che potrebbero scattare prossimamente riguarda l'obbligo dell'uso di maschera protettiva anche all'aperto e in assenza di altre persone intorno. (segue) (Mas)