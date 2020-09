Nord Macedonia: coronavirus, ministero Salute annuncia nuove misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è solo una delle misure che il governo intende introdurre per prevenire un'ulteriore diffusione del coronavirus", ha dichiarato il ministro. La situazione è in una fase di peggioramento, secondo Filipce, a causa alcuni raduni organizzati in famiglia e di matrimoni celebrati nonostante il divieto stabilito dalle autorità governative, oltre che all'eccesivo rilassamento dei cittadini nel corso dei mesi estivi. Le nuove misure, ha detto ancora Filipce, fanno parte della strategia di prevenzione preparata dalla Commissione per le malattie infettive e la loro attuazione dipenderà dalla disciplina dei cittadini. (Mas)