Ue: Conte, ci saranno occasioni confronto con opposizione su Recovery fund

- Ci saranno "grandi occasioni per confrontarsi con tutti gli esponenti dell'opposizione" su Recovery fund. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a margine del Welfare Index Pmi 2020 a chi gli chiedeva del dialogo con l'opposizione sul piano italiano per i fondi accedere ai fondi europei ed in particolare con il leader della Lega, Matteo Salvini, che stamane aveva sottolineato di attendere una telefonata dal presidente. (Rin)