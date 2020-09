Tlc: Ronca (Tim), rete ha retto egregiamente all’emergenza, 5G sarà un game changer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete di telecomunicazioni ha retto egregiamente durante l’emergenza, dimostrandosi più che capiente rispetto all’incremento del traffico. Così Giovanni Ronca, chief financial officer (Cfo) di Tim, intervenuto oggi alla sessione pomeridiana del Festival dello sviluppo sostenibile 2020 organizzato dall’Asvis (Alleanza italiana dello sviluppo sostenibile). “Ciò che fa la differenza è avere un’infrastruttura in grado di adeguarsi e portare al paese un adeguato grado di tecnologia e crescita, che senza dubbio le risorse del Recovery fund contribuiranno ad accelerare”, ha detto, sottolineando quanto sia importante promuovere l’inclusività per rendere questi processi sostenibili. Il Cfo ha poi ribadito la necessità di sensibilizzare i cittadini su temi di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità: uno degli obiettivi dell’operazione Risorgimento Digitale. “In Italia la disponibilità di infrastrutture per la banda larga è paragonabile a molti altri paesi europei, ma è l’utilizzo della stessa a non essere entrato nel Dna di molte persone”, ha spiegato, aggiungendo che il 5G sarà un “game changer” su come alcune cose possano essere fatte in maniera diversa. “Si tratta di un fattore abilitante ma in grado di veicolare le idee”, ha concluso. (Ems)