Referendum: Pesco (M5s), contento che abbiano deciso cittadini

- Il presidente della commissione bilancio del Senato, Daniele Pesco (M5s), in una nota afferma: "il sì al referendum ci ha permesso di raggiungere un risultato atteso da tempo, da quando le prime commissioni bicamerali proposero la riduzione dei parlamentari. Con il sì viene garantita la rappresentatività, in linea con i numeri degli altri principali Paesi europei nel rapporto tra eletti e abitanti. Adesso ci sarà tempo per tutti gli aggiustamenti del caso. Sono contento che su un tema così importante abbiano deciso i cittadini”. (Com)