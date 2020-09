Usa: superati i 200 mila morti per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vittime del coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 200 mila. Lo indicano gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Lo Stato nel quale è stato registrato il numero più alto di morti per Covid-19 è quello di New York (33 mila), seguito da New Jersey (16 mila), Texas e California (15 mila) e Florida (13 mila). I casi di contagio sono invece a quota 6,86 milioni. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito dalla pandemia di coronavirus, con un distacco tuttavia in calo rispetto a India (5,56 milioni di casi e 89 mila morti) e Brasile (4,56 milioni di contagi e 137 mila decessi). (Nys)