Grecia: procuratore Corte suprema chiede l'arresto per chi non indossa mascherina in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Corte suprema greca, Vassilis Pliotas, ha emesso oggi una circolare, rivolta ai procuratori del paese, in cui suggerisce di arrestare immediatamente chi non indossa la mascherina in pubblico o chi incoraggia le persone a non farlo. Lo riporta il quotidiano di Atene "Kathimerini". "La durata della pandemia e le sue conseguenze dolorose hanno imposto all'ordinamento giuridico greco una 'legge di necessità' per proteggere dai pericoli diretti della pandemia di coronavirus", ha scritto Pilotas nel documento. La raccomandazione del procuratore è finalizzata a contrastare la crescente diffusione di comportamenti e discussioni sui social network contrari all'utilizzo in pubblico della mascherina.(Gra)