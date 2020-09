Brasile: Bolsonaro all'Onu, su Amazzonia "brutale" campagna internazionale di disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha subito una "brutale" campagna di disinformazione internazionale sulla questione ambientale. Lo ha detto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, intervenendo al dibattito generale della 75esima edizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Siamo vittime di una delle più brutali campagne di disinformazione sull'Amazzonia e il Pantanal", ha detto Bolsonaro a proposito degli incendi che colpiscono la riserva ambientale e la più grande pianura alluvionale del mondo. L'Amazzonia brasiliana è come tutti sanno ricchissima e questo spiega l'appoggio delle istituzioni internazionali a questa campagna sostenuta da interessi oscuri" che si uniscono a quelli di organismi brasiliani "non patriottici" che hanno per obiettivo "causare danni allo stesso governo del Brasile", ha detto il capo dello stato. (nys)