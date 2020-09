Coronavirus: ad Olbia annullata Regata dei Legionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Costa Smeralda l'impennata di contagi da Coronavirus casusa l'annullamento di una delle "classiche" del mare, la Regata dei Legionari, organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo, giunta alla XVII edizione. La regata avrebbe dovuto aver luogo il prossimo 25 ottobre. "A causa della situazione di emergenza data dalla rapida impennata epidemiologica da Coronovirus in Sardegna – è scritto in una nota degli organizzatori, e data la tipologia e la moltitudine di persone che normalmente prendono parte all'evento, si è deciso di annullare la Regata dei Legionari 2020 al fine di tutelare la salute dello staff e di tutti i partecipanti". Da 27 anni la Regata dei Legiornari rappresenta uno degli appuntamenti velici più amati e attesi dagli olbiesi. (Rsc)