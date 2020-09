Il capo staff di Virginia Raggi: "Con Di Maio leader persi 8 milioni di voti in due anni, un tracollo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Bugani, capo staff della sindaca di Roma, in un lungo post su Facebook commenta positivamente il risultato del referendum sul taglio dei parlamentari ma critica la caduta di consensi del Movimento 5 stelle "che in due anni ha perso praticamente 8 milioni di voti rispetto a quegli 11 milioni del famoso 33 per cento del 2018 non ha purtroppo assolutamente nessun motivo per esultare oggi", scrive Bugani. Il capo staff di Virginia Raggi in Campidoglio attacca la gestione dell'ex capo politico Luigi Di Maio e aggiunge: "Non sfugge il tracollo del M5s in ogni tornata elettorale, dalle europee del 2019 ad oggi, con gravi responsabilità in capo a chi da allora non ha mai voluto avviare un momento di riflessione interna, non ha avuto il coraggio di convocare stati generali, non ha minimamente gestito le precedenti regionali in calabria e in emilia lasciando i gruppi allo sbando, non ha mai preso alcuna posizione per costruire progetti seri nei territori, e ha poi deciso di dimettersi non certo dopo aver preso atto del fallimento - sottolinea -, ma solo per lasciare una palla avvelenata in mano al suo successore, il quale per forza di cose era un traghettatore ma non aveva la legittimazione per prendere decisioni importanti".Per Bugani "vedere i selfini gaudenti mentre i nostri candidati di queste regionali sono stati mandati alla carneficina mi dispiace e mi addolora . In regioni dove avevamo il 45 per cento abbiamo il 10 per cento, in regioni dove avevamo il 15 abbiamo il 3 per cento. Eppur si ride. Per chi ha lucidità, realismo, voglia e forza, inizia oggi una nuova stagione, un nuovo capitolo tutto da scrivere in cui c'è da costruire insieme ad altri qualcosa di serio e credibile. Non può essere la paura che vinca questa destra imbarazzante l'unico appiglio elettorale. Può funzionare una o due volte, come ieri - conclude - ma poi i cittadini hanno bisogno di credere in un progetto, di emozionarsi, di vedere che qualcosa si muove per un fine diverso e più alto dalla semplice salvaguardia della propria poltrona". (Rer)