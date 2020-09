Lavoro: Gelmini, con risorse Recovery fund favorire donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È positivo che il ministro Nunzia Catalfo si occupi finalmente delle donne, delle loro difficoltà nel mondo del lavoro e del problema di conciliare professione e cura della famiglia". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Nei mesi scorsi l'improvvisazione del governo ha costretto tantissime donne a stare a casa con una raffazzonata forma di smart working, per badare ai figli a dare così - nella distorta visione di Palazzo Chigi - il loro contributo nella gestione Covid - aggiunge -. Sono stati commessi gravi errori, che non andranno mai più ripetuti. In Parlamento, già un anno fa abbiamo presentato una proposta di legge che contiene una strategia precisa ed organica a favore delle donne - che va oltre il singolo progetto - in linea con quanto richiesto dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Votiamola e utilizziamo le risorse del Recovery Fund per finanziare le diverse iniziative a favore delle donne e per superare una volta per tutte il gap occupazionale ancora esistente nel nostro Paese. È l'ora di andare oltre l'emergenza". (com)