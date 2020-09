Imprese: Intel riceve licenza Usa per continuare a rifornire cinese Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Intel ha ricevuto le licenze dalle autorità degli Stati Uniti per continuare a fornire determinati prodotti a Huawei Technologies, nonostante l'azienda cinese sia stata inserita nella lista nera dal governo Usa dal maggio del 2019. Lo ha reso noto oggi un portavoce del produttore di chip con sede in California, senza specificare però quali prodotti potranno essere venduti a Huawei. La società tecnologica cinese è stata inserita nell'elenco delle entità – una lista nera commerciale che include oltre 275 aziende cinesi – nel maggio dell'anno scorso. Con tale provvedimento è stato vietato alle società statunitensi di vendere al più grande produttore di apparecchiature per telecomunicazioni del mondo senza un permesso speciale. La dichiarazione di Intel indica che il permesso è stato chiesto e ottenuto. (segue) (Cip)