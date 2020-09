Rpt- Coronavirus: Gallera, tamponi con accesso diretto solo con autocertificazione vidimata da scuola o segnalazione medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte del numero corretto di studenti della scuola secondaria di secondo grado "I tamponi con accesso diretto per la popolazione in età scolare sono possibili solo con l'autocertificazione vidimata dalla scuola oppure a seguito della segnalazione al Medico o Pediatra di famiglia". Lo specifica l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera , sottolineando quanto previsto dalle linee guida anti-covid per il settore scolastico, diffuse alle ATS e, da queste, a tutti gli istituti di ogni ordine e grado. "In caso di sintomi simil influenzali o sospetti Covid riscontrati nel corso dell'attività scolastica - spiega l'assessore - viene contattata la famiglia dello studente e rilasciato un modulo di autocertificazione autorizzato dall'istituto da consegnare alla struttura sanitaria dove si esegue il tampone con accesso diretto. Il documento autorizza all'esecuzione del tampone senza prenotazione solo lo studente e non l'intero nucleo familiare". "Qualora invece - prosegue l'assessore al Welfare - a seguito della rilevazione della temperatura o alla comparsa di sintomi sospetti riscontrati al domicilio, la famiglia del giovane in età scolare deve contattare il medico o il pediatra di famiglia il quale, accertata la necessità di dover eseguire il tampone, procede alla segnalazione e all'invio dello studente al punto di accesso diretto più vicino". (segue) (Com)