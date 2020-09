Roma: M5s, 20 indagati per racket bancarelle, tra questi uomo che aggredì Coia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti persone sono indagate nell’inchiesta della Procura di Roma sul racket delle bancarelle. Lo scrive in un post su Facebook il gruppo del Movimento 5 stelle di Roma. "Le ipotesi di reato sono molto gravi - prosegue il post -, associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, estorsione e concorrenza sleale con minacce. Questa associazione criminale avrebbe deciso non solo quali ambulanti potevano lavorare ma anche quando e dove potevano farlo. Secondo le ricostruzioni, a capo del gruppo ci sarebbe ‘il ras del commercio’ Augusto Proietti. Qualcuno lo ricorderà: è lo stesso ambulante che ha aggredito più volte il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, primo firmatario del nuovo Regolamento del commercio su area pubblica che punta proprio a mettere ordine nel settore delle bancarelle romane. Appare sempre più chiaro - si legge ancora nel post - perché certe persone non accettino il lavoro che l’amministrazione guidata da Virginia Raggi sta portando avanti nella Capitale per ripristinare la legalità, l’ordine e il decoro, scardinando interessi quanto meno opachi se non criminali. Sono gli stessi che non hanno mai esitato a ricorrere all’aggressione verbale e fisica. Ma noi non ci facciamo intimidire e andiamo avanti a testa alta. Siamo al fianco di Andrea Coia - conclude il post - e di tutti quelli che combattono per la legalità e per il cambiamento". (Rer)