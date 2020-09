Speciale infrastrutture: ministro Trasporti tedesco Scheuer, più collegamenti ferroviari tra metropoli con Tee 2.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, ha presentato un piano per potenziare i collegamenti ferroviari tra le metropoli dell'Ue. L'obiettivo è far rivivere il Trans Europ Express (Tee), la rete di treni rapidi internazionali in funzione in Europa tra il 1953 e il 1991. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a tal fine Scheuer intende inizialmente offrire “rotte ferroviarie transeuropee per cui non sono necessari importante misure infrastrutturali, con una combinazione i treni ad alta velocità e notturni”. Si tratta, per esempio, di collegamenti continui tra Roma e Amsterdam, Parigi e Varsavia o Berlino e Barcellona. Con tempi di percorrenza di circa 13 ore, queste metropoli dell'Ue dovrebbero divenire accessibili l'una dall'altra. In una seconda fase, la Germania meridionale sarà collegata più strettamente con le destinazioni dell'Europa orientale e meridionale e della Scandinavia. Le tratte dovrebbero diventare possibili quando saranno completati grandi progetti infrastrutturali come la nuova stazione centrale di Stoccarda, il tunnel sottomarino tra l'isola di Fehmarn in Germania e quella di Lolland in Danimarca o la galleria di base del Brennero tra Italia e Austria. (Geb)