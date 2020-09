Speciale infrastrutture: Raggi, andare avanti con metro C, non cerco poltrone e non ho chiesto cariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardate bene questa foto. È uno dei tunnel che tra qualche anno porteranno i treni della metropolitana C di Roma a piazza Venezia, collegando la zona est della città al centro storico. Ecco, questo è un motivo di orgoglio per i romani e per me. La metro C di Roma deve andare avanti. Per questo con consiglieri e giunta abbiamo lavorato negli ultimi anni e continueremo a lavorare. Per questo ho proposto l’istituzione di un commissario per accelerare i lavori, dopo decenni di immobilismo: un modo per sbloccare un’opera strategica per i cittadini". Lo scrive, in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Questa mia richiesta è stata 'trasformata' dai media in un mio tentativo di 'sistemarmi su una poltrona'. Lo dico chiaramente per l’ennesima volta - aggiunge Raggi - non cerco poltrone e non ho chiesto cariche. Faccio la sindaca di Roma e intendo portare avanti questo mio impegno. Per questo mi sono anche ricandidata. Come sindaca ho chiesto che vengano creati strumenti adeguati – anche il commissariamento, se necessario – per completare l'opera nell'interesse dei cittadini: perché per decenni, fino al nostro arrivo, nessuno ha saputo né preteso di portare avanti i lavori secondo tempi e costi certi. Se si vuole nominare un commissario lo si faccia velocemente. Tutto il resto sono chiacchiere". (Rer)