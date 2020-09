Speciale infrastrutture: Russia-Italia, alcune compagnie aeree chiedono autorizzazioni a voli regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune compagnie aeree russe hanno chiesto l'autorizzazione ad effettuare voli regolari per l'Italia. È quanto si apprende dalle informazioni pubblicate il 21 settembre sul sito dell'autorità russa per l'aviazione civile, Rosaviatsja. Aeroflot chiede l'autorizzazione con frequenza bisettimanale da Sheremetyevo a Rimini. La compagnia low cost del gruppo, Pobeda, chiede l'autorizzazione a volare con la stessa frequenza da Vnukovo a Pisa. Azimut Airlines ha richiesto due voli settimanali per Milano da Rostov-sul-Don e Krasnodar. Royal Flight ha richiesto un volo ogni sette giorni da Novosibirsk a Rimini, mentre Nordwind due voli settimanali da San Pietroburgo a Pisa. Fonti ufficiali di alcuni media russi sottolineano che è prematuro interpretare la pubblicazione sul sito di Rosaviatsja come un segnale dell'imminente ripresa del traffico aereo tra Russia e Italia. (Rum)