Ue: ad agosto aumentano indicatore sentimento economico e di aspettative occupazione (2)

- Per quanto riguarda l'Eei, l'aumento dell'indicatore delle aspettative di occupazione (+2,9) riflette, per l'esecutivo europeo, il significativo miglioramento dei piani per l'occupazione nel commercio al dettaglio, nell'industria e nei servizi, solo in parte attenuato dal peggioramento dei piani per l'occupazione nel settore delle costruzioni.Per quanto riguarda l'Italia, l'Esi è passato dai 63 punti dim maggio, ai 71,2 di giugno, ai 77,9 di luglio, fino agli 80,6 di agosto. L'Eei, dagli 81 di maggio, agli 84,9 di giugno 84,9, agli 87,1 di luglio 87,1, fino ai 91,3 di agosto. Ad agosto 2020, la stima flash della Direzione generale Economica della Commissione europea dell'indicatore della fiducia dei consumatori è rimasta sostanzialmente stabile sia nell'area dell'euro (0,3 punti in più) che nell'Ue (0,1 punti in più) rispetto a luglio. A -14,7 punti nella zonaeuro e a -15,5 punti nell'Ue, entrambi gli indicatori rimangono ben al di sotto delle medie a lungo termine di -11,1 nell'area euro e di -10,5 dell'Ue. (Beb)