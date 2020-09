Brasile: Bolsonaro all'Onu, parte della stampa ha creato panico su crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte della stampa del Brasile ha politicizzato la crisi sanitaria legata al nuovo coronavirus, assumendosi il rischio di "diffondere il panico" nella popolazione. Lo ha detto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, intervenendo al dibattito generale della 75esima edizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Alimentando la campagna "rimani in casa, l'economie verrà dopo", "una parte della stampa ha politicizzato la pandemia e diffuso il panico nella popolazione", ha detto Bolsonaro ricordando che "sin dall'inizio della crisi" ha avvertito della necessità di risolvere "simultaneamente" il problema del virus e della disoccupazione". "Per decisione della giustizia, tutte le misure di isolamento e restrizione della libertà sono state delegate a ognuno dei 27 governatori della Federazione", ha ricordato il capo dello stato segnalando che a lui competeva lo stanziamento delle risorse per fare fronte alla crisi. Il presidente aveva aperto il suo intervento ringraziando per l'attenzione "in un momento che il mondo ha bisogno della verità per superare le sfide". (segue) (Nys)