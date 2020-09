Argentina: ministro Economia presenta in parlamento finanziaria 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, presenterà oggi in parlamento il progetto di legge di Bilancio per il 2021. Con la presentazione di Guzman prenderà il via la discussione per l'approvazione della finanziaria, il cui primo passaggio è previsto alla commissione Bilancio della Camera. Il dibattito, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Telam", durerà all'incirca un mese, periodo durante il quale saranno chiamati a deporre i responsabili ministeriali delle diverse aree del governo. Il primo passaggio alla Camera, dove la coalizione di governo dispone di una maggioranza risicatissima con 117 voti contro 116 dell'opposizione, è quello più delicato, mentre il secondo passaggio al Senato non dovrebbe riservare sorprese. Decisivi potrebbero essere quindi i voti dei deputati dei gruppi parlamentari indipendenti, in particolare quello di "Consenso Federal" che fa riferimento all'ex ministro dell'Economia ed ex candidato alle presidenziali, Roberto Lavagna, con tre deputati. (segue) (Abu)