Speciale scuola: Garante detenuti Lazio a Frosinone, no allo stop dei corsi

- "Sono più di 70 i detenuti del carcere di Frosinone che hanno chiesto di frequentare l'istituto alberghiero, già attivo in quel penitenziario. Eppure, l'ufficio scolastico regionale del ministero dell'Istruzione non ha autorizzato alcuna classe d'insegnamento in quel carcere". Lo dichiara il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Stefano Anastasìa, al termine della visita nella casa circondariale "G. Pagliei" di Frosinone, per presentare gli sportelli per i diritti dei detenuti, il progetto di integrazione tra Garante (espressione del Consiglio regionale che lo ha istituito con legge regionale 31/2003), università e associazioni qualificate". Secondo quanto si legge in una nota del Consiglio regionale del Lazio "dopo avere appreso che per l'anno scolastico 2020-21 l'istituto alberghiero 'Michelangelo Buonarroti' di Fiuggi non avrebbe potuto attivare tutte le classi richieste per la sede sezione carceraria, a giugno il Garante aveva scritto al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Rocco Pinneri, chiedendo un'attenta verifica delle effettive potenzialità dell'offerta formativa, al fine di non compromettere la continuità di percorsi d'istruzione avviati, ma, a tutt'oggi, le attività scolastiche in carcere non sono ancora iniziate". (Com)