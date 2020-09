Speciale scuola: Sardegna: a Quartu Sant'Elena obbligo di mascherina all'interno delle scuole e nei dintorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove norme a Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano, per limitare i rischi di contagio da coronavirus, per la riapertura delle scuole. Mascherine all'entrata e all'uscita e divieto di assembramento per i genitori, che quindi dovranno limitare la sosta nei pressi degli istituti al tempo strettamente necessario per portare o riprendere i figli. Tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica e anche delle indicazioni operative per la gestione dei focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia dettate dalla Conferenza unificata, il sindaco ha ritenuto necessario firmare un'ordinanza con nuove disposizioni riguardanti in particolare i luoghi in prossimità dei plessi scolastici. Pertanto in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, e fino al 15 ottobre, data attualmente prevista come termine dello stato di emergenza epidemiologica, sarà obbligatorio indossare la mascherina in prossimità degli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. L'obbligo di utilizzo riguarda le scuole e i dintorni nei limiti di 200 metri dagli ingressi, e varrà negli orari di entrata e di uscita degli studenti. Restano comunque esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. La stessa ordinanza vieta a genitori e accompagnatori di stazionare prolungatamente negli spazi adiacenti alle strutture. Sarà quindi necessario limitare la presenza al periodo di tempo strettamente necessario all'accompagnamento e al recupero degli studenti, evitando così ogni forma di assembramento senza il regolare rispetto del distanziamento sociale. "L'attuale situazione sanitaria rende necessario porre in essere tutte le azioni utili a salvaguardare la salute pubblica - spiega il sindaco Stefano Delunas -. A Quartu il rapporto tra residenti e positivi non è altissimo, ma dobbiamo comunque continuare ad assumere comportamenti responsabili, anche per tutelare gli utenti più deboli. Per questo in via precauzionale, in aggiunta alle misure di igiene e distanza di sicurezza interpersonale, abbiamo decise di imporre l'utilizzo delle mascherine nelle zone site in prossimità degli edifici scolastici durante le fasce orarie di entrata e uscita degli studenti. Inoltre i genitori, o comunque coloro che si occupano di accompagnare i bambini a scuola - conclude Delunas -, dovranno evitare o quanto meno rinviare quei momenti di socialità che spesso caratterizzano le prime giornate di scuola. La speranza resta quella di tornare alla normalità il più presto possibile". (Rsc)