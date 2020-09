Speciale scuola: Ciacciarelli (Lega), il sindaco di Cassino non è attento a bisogni alunni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega in una nota spiega che l'amministrazione di Cassino, guidata dal sindaco Enzo Salera, "sta dimostrando di essere poco solerte e attenta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e dei dirigenti scolastici. È imperdonabile, infatti, che non si sia trovata una soluzione sulla collocazione delle classi della scuola elementare Pio Di Meo. La Lega è contro lo smembramento. L'amministrazione di centrosinistra non è stata capace di garantire una riapertura in sicurezza. Ci sono molte falle - conclude - e l'unica certezza è il caos in cui ha versato genitori, studenti e presidi. Ancora una volta Salera dimostra di non essere all'altezza, e di condurre Cassino verso una decrescita in ogni ambito, rispetto agli altri centri della provincia". (Com)