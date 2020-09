Bosnia: fonti stampa, riconoscimento del Kosovo discusso nella prossima seduta presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento del Kosovo sarà un punto all'ordine del giorno della prossima seduta della presidenza tripartita bosniaca giovedì 24 settembre o al massimo il primo ottobre. Lo rivela il quotidiano serbo "Vecernje novosti" citando fonti riservate. Secondo il giornale si tratta di una procedura prevista dalla legge che dà la possibilità alla presidenza di pronunciarsi nuovamente dopo la prima seduta tenuta la settimana scorsa. La Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) è pronta a far scattare il "meccanismo di protezione del proprio interesse vitale nazionale" contro un eventuale riconoscimento del Kosovo da parte della Bosnia-Erzegovina. Lo ha detto il rappresentante serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, al termine di una seduta della presidenza tripartita bosniaca tenuta giovedì 17 settembre a Sarajevo. La questione del riconoscimento del Kosovo, già discussa e votata in quella seduta con due voti favorevoli e uno contrario, sarà riproposta nella prossima seduta ordinaria della presidenza, ha precisato Dodik, e se la situazione dovesse richiederlo la Repubblica Srpska avvierà il meccanismo di protezione dell'interesse vitale nazionale. "L'epilogo della questione sarà all'Assemblea nazionale (della Repubblica Srpska) e questo significherà che il Kosovo non sarà riconosciuto", ha detto Dodik in una conferenza stampa a Sarajevo. (segue) (Seb)