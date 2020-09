Montenegro: fonti stampa, oggi proseguono le trattative per alleanza di governo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta costitutiva del nuovo parlamento del Montenegro si terrà mercoledì 23 settembre. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il presidente uscente dell'assemblea parlamentare, Ivan Brajovic, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". La Commissione elettorale centrale del Montenegro ha pubblicato il 14 settembre i risultati definitivi delle elezioni parlamentari tenute il 30 agosto nel paese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la coalizione attorno al Partito democratico dei socialisti (Dps) ha ottenuto 30 seggi, mentre la coalizione Per il futuro del Montenegro ha ottenuto 27 seggi, quella denominata La pace è la nostra nazione ne ha ottenuti 10 e la piattaforma Nero su bianco ha ricevuto 4 mandati. Il Partito bosgnacco e i Socialdemocratici avranno ciascuno 3 deputati in parlamento, il Partito socialdemocratico 2, mentre la lista della componente albanese e la coalizione Ad una sola voce avranno un deputato ciascuno. Il 9 agosto i leader dei tre maggiori partiti dell'opposizione in Montenegro - Zdravko Krivokapic della coalizione Per il futuro del Montenegro, Aleksa Becic di La pace è la nostra nazione e Dritan Abazovic di Nero su Bianco - hanno armonizzato le loro posizioni firmando una bozza di accordo per la formazione di una coalizione di governo. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", tra i punti previsti nella bozza d'accordo dell'opposizione montenegrina, che potrebbe salire al governo in quanto l'alleanza attorno al Partito democratico dei socialisti (Dps) non ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle ultime elezioni, non figura il ritiro del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo mentre viene ribadita l'esigenza di rafforzare la cooperazione con la Nato e la lotta alla corruzione. Nel documento viene inoltre precisato che non saranno avviate modifiche alla bandiera ed all'inno del paese e viene ribadita l'esigenza di armonizzare la legislazione nazionale con quella dell'Unione europea. Il portavoce della Commissione elettorale centrale, Mersudin Dautovic, ha precisato che il voto è stato ripetuto il 10 settembre in un seggio a Petnjica. Sono 427 gli elettori registrati al seggio elettorale di Petnjica dove è stata ripetuta la votazione. Il Partito democratico dei socialisti del Montenegro (Dps) del presidente Milo Djukanovic ha ammesso il proprio "fallimento" alle ultime elezioni parlamentari, celebratesi domenica 30 agosto nel paese balcanico. Dopo oltre 30 anni alla guida del paese, il Dps ha riconosciuto di non potere formare una maggioranza di governo nonostante la propria lista sia stata la più votata all'ultimo passaggio elettorale. (segue) (Mop)