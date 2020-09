Speciale energia: Oman, settore petrolifero e del gas crescerà del 14 per cento tra il 2020 e il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore petrolifero e del gas dell’Oman crescerà del 14 per cento tra il 2020 e il 2027. È quanto emerge da un rapporto redatto dalla Cmfe Insight Research Foundation. Il rapporto sottolinea inoltre che il mercato Asia-Pacifico dovrebbe assistere ad una crescita più rapida in termini di importazioni dal settore petrolifero e del gas dell'Oman durante il periodo in esame. “Con l'aumento della domanda di nuove soluzioni innovative e l'emergere di nuove startup nell'area, la domanda di prodotti petroliferi e gas dell'Oman crescerà”, si legge nel rapporto. Il sultanato dell’Oman sta compiendo portando avanti diversi progetti per sostenere la produzione di petrolio e gas e aumentare le riserve di idrocarburi stimate, pari a circa 5,3 miliardi di barili, notevolmente inferiori rispetto alla maggior parte delle altre monarchie del Golfo. Con la salita al potere del sultano Haitham, succeduto all’inizio del 2020 al predecessore Qaboos, è uno dei principali promotori dell'iniziativa di riforma sociale ed economica Vision 2040 dell'Oman, che mira a diversificare l'economia del Paese lontano dalla sua dipendenza dalle esportazioni di petrolio e gas e aprire il paese agli investimenti del settore privato anche per quanto riguarda il settore energetico. (Res)