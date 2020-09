Romania: rettifica di bilancio approvata dal Parlamento con emendamento del Psd su aumento delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione plenaria del Parlamento della Romania ha approvato oggi la rettifica del bilancio per il 2020 con l'emendamento del Partito socialdemocratico (Psd) relativo all'aumento delle pensioni del 40 per cento. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Ci sono stati 242 voti a favore, 147 contrari e 11 astensioni. I parlamentari hanno deciso, su proposta del Psd, di abrogare l'articolo secondo il quale le pensioni aumentano del 14 per cento, rimanendo così in vigore la legge del sistema pensionistico pubblico che ne prevede l'aumento del 40 per cento. Nei giorni scorsi il premier, Ludovic Orban ha detto che il governo stava valutando la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale in caso di modifiche alla rettifica del bilancio, sottolineando che la manovra finanziaria non può più permettersi alcun aumento della spesa al momento. (segue) (Rob)