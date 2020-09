Romania: rettifica di bilancio approvata dal Parlamento con emendamento del Psd su aumento delle pensioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Romania ha indicato che le modifiche adottate all'ordinanza di rettifica del bilancio determinano un aumento della spesa pubblica dell'1,7 per cento del Pil entro il 2020 e del 4,8 per cento del Pil entro il 2021. "E' totalmente insostenibile e questo è accompagnato dal bizzarro emendamento dell'ex ministro delle Finanze, il socialdemocratico Eugen Teodorovici, che riduce il limite di indebitamento del bilancio dal 44 al 40 per cento del Pil, che praticamente getta la Romania in bancarotta. Infatti, il Psd, attraverso questa modifica della rettifica di bilancio, ha inviato il seguente messaggio che vuole non essere più in grado di pagare stipendi, pensioni, smettere di sostenere gli investimenti e rendere insolvente la Romania", ha proseguito Orban. (segue) (Rob)