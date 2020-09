Berlusconi: Galliani, sta molto meglio, si sta riprendendo bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta riprendendo bene, sta molto meglio, continuano a fargli i tamponi, poi io non faccio il medico, ma dalla sua voce capisco che sta molto meglio". Lo ha dichiarato l'ad del Monza, Adriano Galliani, a margine della premiazione nell'aula di Palazzo Pirelli per la promozione in serie B del Monza, in merito alle condizioni di salute del Presidente Silvio Berlusconi. A chi gli ha chiesto quando si potrà rivedere Berlusconi allo stadio a tifare il Monza, Galliani ha replicato: "Non lo so se questo venerdì potrà o meno perché non sono un medico, la cosa che mi fa felice, da cittadino e tifoso monzese più che come amministratore delegato, è la sua passione per il Monza. Abbiamo giocato una partita con l'Alessandria venerdì sera, che è andata in diretta e poi in differita: il giorno dopo il presidente mi ha chiamato e mi ha detto che ha visto sia la diretta sia la differita per rivedere se aveva perso qualcosa". "Questa è la migliore garanzia per il Monza - ha concluso Galliani - un presidente così affezionato". (Rem)