Coronavirus: Icts Europe conclude accordo per sperimentare test rapido israeliano in aeroporti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Icts Europe, specializzata in sistemi di sicurezza, ha concluso un accordo per sperimentare “a giorni o settimane” in due aeroporti europei il nuovo test rapido per il coronavirus Spectralit, sviluppato dalla start-up israeliana Newsight e dallo Sheba Medical Center, che hanno istituito insieme l’impresa congiunta Virusight Diagnostics. Lo ha dichiarato Eli Assoolin, amministratore delegato di Newsight, al quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il test Spectralit funziona su base self-service: ai passeggeri è semplicemente richiesto di fare i gargarismi con dieci millilitri di un collutorio speciale, e di sputare in un tubo. La soluzione mira a eliminare tamponi e analisi di laboratorio, anche se nella fase pilota di sperimentazione i passeggeri risultati positivi saranno sottoposti a un tampone standard. Secondo Assoolin il test rapido è attualmente in corso di sperimentazione in dodici ospedali internazionali, e “una volta che il sistema si rivela efficace in un aeroporto potremo (…) portarlo in decine di altri scali”. Per parte sua il presidente e amministratore di Icts Europe, Oren Sapir, ha commentato: “Con il graduale allentamento delle restrizioni sui viaggi, innovazione e tecnologia continueranno a essere centrali per il recupero dell’industria, e quindi siamo orgogliosi di unire le forze con Virusight per il test SpectraLit”. Il test, sperimentato su 400 persone al centro Sheba, ha mostrato una precisione di circa il 95 per cento. (Res)