Referendum: Petrocelli (M5s), al via stagione di riforme

- Il senatore cinquestelle materano Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, in una nota afferma: "oggi è un giorno di festa per i cittadini italiani, per la democrazia e per il Movimento 5 Stelle. La netta vittoria del Sì al referendum per la riduzione dei parlamentari rappresenta una vittoria della volontà popolare e di una lunga battaglia politica che il M5s ha combattuto, contro tutti e contro tutto, per portare nelle istituzioni il desiderio civico di cambiamento e ammodernamento delle istituzioni stesse. Con questo voto gli italiani hanno dato il via a una nuova stagione di riforme, dalla nuova legge elettorale alla riduzione degli stipendi dei parlamentari, che renderà migliore la nostra democrazia". Petrocelli ricorda anche il risultato della sua città "dove il Sì è arrivato addirittura al 75 per cento e il Movimento 5 Stelle ha ottenuto alle comunali un risultato bellissimo e tutt'altro che scontato, di cui ringrazio tutti i nostri attivisti locali e che speriamo ci porterà a governare la nostra splendida città".(com)