Difesa: Russia, precipita aereo Su-30 nella regione di Tver

- Un aereo russo Su-30 si è schiantato nella regione di Tver, a nord-ovest di Mosca. Lo ha riferito il servizio stampa del distretto militare occidentale russo. L'equipaggio è stato espulso dall'aereo. "L'incidente è avvenuto durante un volo di addestramento programmato", ha reso noto il servizio stampa del Dipartimento di Tver, aggiungendo che l'equipaggio è riuscito ad atterrare con successo ed entrare in contatto con la base. "L'aereo è caduto in un'area boschiva. Non ci sono danni al suolo", precisato l'ufficio stampa. (Rum)