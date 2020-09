Mediterraneo orientale: ambasciata Usa in Turchia disconosce carta di Siviglia sulle Zee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara, in Turchia, ha definito come priva di rilevanza legale la cosiddetta Carta di Siviglia inerente la determinazione delle Zone marittime esclusive nel Mediterraneo orientale. Lo afferma un comunicato della rappresentanza diplomatica citato dal quotidiano turco "Hurriyet". Nel comunicato si legge che gli Stati Uniti non prendono posizione sulle dispute inerenti le frontiere marittime tra Stati terzi e che "sostegno il dialogo e la negoziazione in buona fede e incoraggiano Grecia e Turchia a riprendere colloqui chiarificatori quanto prima". La carta di Siviglia è stata elaborata da Juan Luis Suarez de Vivero, professore presso l'ateneo della città andalusa, su commissione dell'Unione europea. Secondo la mappa, l'isola ellenica di Castelrosso - a 580 chilometri dalla Grecia continentale e due chilometri dalla costa turca - determina il confine della piattaforma continentale di Atene. Stando alla carta di Siviglia, la Zona economica esclusiva turca si limiterebbe al golfo di Antalia, per una superficie di 41 mila chilometri quadrati. (Tua)