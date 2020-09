Regionali: voto definitivo Puglia, Emiliano confermato presidente con il 48,78 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 48,78 per cento dei voti (871.028) Michele Emiliano, candidato del centrosinistra, viene riconfermato presidente della regione Puglia. Sono i dati definitivi del Viminale. Il suo principale avversario, Raffaele Fitto, sostenuto dal centrodestra, si ferma al 38,93 per cento (724.928 viti). La candidata M5s, Antonella Laricchia, si attesta all'11,12 per cento (207.038 voti), mentre quarto è Ivan Scalfarotto di Italia viva, con l'1,6 per cento (29.808 voti), supportato anche da Volt. Non arrivano all'1 per cento gli altri quattro candidati.(Rin)